Запуск е-лікарняних: їх запровадять в усіх медичних закладах країни

Медичні заклади в Україні почали переходити на новий процес формування електронних листків непрацездатності. Після 1 вересня створення медичних висновків про тимчасову непрацездатність, як основи для е-лікарняного, буде обов’язковим для усіх медичних закладів, у яких є ліцензія на медичну практику.

Підкреслюється, що ця вимога діє для усіх медзакладів незалежно від того, чи мають вони договір з відомством.

"Запровадження медичного висновку про тимчасову непрацездатність підвищить контрольованість процесів засвідчення непрацездатності та дозволить суттєво економити бюджетні кошти. Адже зменшує корупційні ризики при видачі необґрунтованих лікарняних та спрощує отримання страхових виплат", - пояснюють у Нацслужбі здоров'я.

Пацієнтам більше не доведеться нести на роботу паперовий листок непрацездатності. А роботодавці бачитимуть необхідну інформацію про те, що їхні працівники були непрацездатні в особистому електронному кабінеті на порталі Електронних послуг Пенсійного фонду.

"Для лікаря це зменшить кількість паперової роботи. Адже медичний і фінансовий процес тепер розділяється. Лікар займається лише медичною частиною і не заповнює жодної адміністративної інформації про роботодавця. Всі необхідні дані додаються автоматично", - підкреслили у НСЗУ.

Таким чином процес підтвердження тимчасової непрацездатності автоматизується і стає прозорішим та зручнішим для пацієнтів, роботодавців, медиків та соцпрацівників.

Перші електронні лікарняні заклади виписали уже 4 червня. Як відбувається перехід, залежить від технічної спроможності конкретного медзакладу.