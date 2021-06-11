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Запуск е-лікарняних: їх запровадять в усіх медичних закладах країни

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Україна, П'ятниця 11 червня 2021 10:41
Запуск е-лікарняних: їх запровадять в усіх медичних закладах країни Фото: е-лікарняні повинні ввести всі медустанови незалежно від наявності договору з НСЗУ (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Медичні заклади в Україні почали переходити на новий процес формування електронних листків непрацездатності. Після 1 вересня створення медичних висновків про тимчасову непрацездатність, як основи для е-лікарняного, буде обов’язковим для усіх медичних закладів, у яких є ліцензія на медичну практику.

Про це повідомляє прес-служба Нацслужби здоров'я.

Підкреслюється, що ця вимога діє для усіх медзакладів незалежно від того, чи мають вони договір з відомством.

"Запровадження медичного висновку про тимчасову непрацездатність підвищить контрольованість процесів засвідчення непрацездатності та дозволить суттєво економити бюджетні кошти. Адже зменшує корупційні ризики при видачі необґрунтованих лікарняних та спрощує отримання страхових виплат", - пояснюють у Нацслужбі здоров'я.

Пацієнтам більше не доведеться нести на роботу паперовий листок непрацездатності. А роботодавці бачитимуть необхідну інформацію про те, що їхні працівники були непрацездатні в особистому електронному кабінеті на порталі Електронних послуг Пенсійного фонду.

"Для лікаря це зменшить кількість паперової роботи. Адже медичний і фінансовий процес тепер розділяється. Лікар займається лише медичною частиною і не заповнює жодної адміністративної інформації про роботодавця. Всі необхідні дані додаються автоматично", - підкреслили у НСЗУ.

Таким чином процес підтвердження тимчасової непрацездатності автоматизується і стає прозорішим та зручнішим для пацієнтів, роботодавців, медиків та соцпрацівників.

Перші електронні лікарняні заклади виписали уже 4 червня. Як відбувається перехід, залежить від технічної спроможності конкретного медзакладу.

Нагадаємо, в Україні запрацювали електронні лікарняні. До кінця літа в Україні медичні заклади поступово переходитимуть на формування електронних медичних висновків про тимчасову непрацездатність.

Раніше Міністерство охорони здоров'я підготувало проект наказу про порядок видачі (формування) листків непрацездатності в Електронному реєстрі листків непрацездатності. Документ визначає порядок відкриття та закриття лікарняних.

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