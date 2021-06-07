У МОЗ підготували порядок видачі електронних лікарняних: як працюватиме реєстр

Міністерство охорони здоров'я підготувало проект наказу Про затвердження Порядку видачі (формування) листків непрацездатності в Електронному реєстрі листків непрацездатності . Документ визначає порядок відкриття та закриття лікарняних.

Згідно з документом, листок непрацездатності формується в Реєстрі на підставі медичного висновку у разі ідентифікації пацієнта як застрахованої особи в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Сформований листок непрацездатності у день створення (відкриття) стає доступним для перегляду в кабінетах страхувальника та застрахованої особи на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України, але до дати закінчення періоду його дії (закриття) не може передаватися до страхувальника як підстава для нарахування виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням.

Період тимчасової непрацездатності у листку непрацездатності може бути скорочено на підставі надходження нових даних.

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, "в умовах запровадження функціонування Реєстру виникає нагальна необхідність урегулювання правовідносин, пов'язаних із механізмами та особливостями формування листків непрацездатності його програмними засобами".