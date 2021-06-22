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Запуск е-больничных в Украине: обновились причины нетрудоспособности

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Украина, Вторник 22 июня 2021 16:54
Запуск е-больничных в Украине: обновились причины нетрудоспособности Фото: в е-больничных обновились причины нетрудоспособности (freepik.com)
Автор: Юлия Струк

Фонд социального страхования сообщает, что в Украине в электронных больничных обновились причины нетрудоспособности. В заявлениях-расчетах по листкам нетрудоспособности на бумажных бланках коды причин нетрудоспособности остаются без изменений.

Об этом сообщает пресс-служба фонда.

"Материальное обеспечение застрахованным лицам по электронным больничным необходимо оформлять по форме заявления-расчета, учитывая, что у е-больничного отсутствует серия, но ему присваивается уникальный номер, и в е-больничном обновились причины нетрудоспособности", - указано в сообщении.

Указано, что определение причины временной нетрудоспособности происходит в Электронном реестре листков нетрудоспособности на основании категории медицинского заключения.

Причины нетрудоспособности бывают:

  • 1 - временная нетрудоспособность вследствие заболевания или травмы, не связанных с несчастным случаем на производстве,
  • 2 - беременность и роды,
  • 3 - необходимость ухода за больным ребенком,
  • 4 - необходимость ухода за больным членом семьи,
  • 5 - необходимость ухода за ребенком в возрасте до трех лет или ребенком с инвалидностью в возрасте до 18 лет в случае болезни матери или другого лица, ухаживающего за таким ребенком,
  • 6 - карантин, установленный в соответствии с законодательством,
  • 7 - протезирование с помещением в стационар протезно-ортопедического предприятия,
  • 8 - пребывание в отделении санаторно-курортного учреждения,
  • 9 - временный перевод застрахованного лица в соответствии с медицинским заключением на более легкую, нижеоплачиваемую работу (может быть с пометкой о связи случае временной нетрудоспособности с профессиональной деятельностью пациента),
  • 10 - пребывание в самоизоляции, обсервации во время действия карантина, установленного Кабинетом министров из-за COVID-19.

Уточняется, что при наличии в медицинском заключении отметки о связи случая временной нетрудоспособности с профдеятельностью пациента, причину нетрудоспособности Фонд соцстрахования на основании актов расследования несчастного случая или профессионального заболевания может заменить на причины:

  • 11 - временная нетрудоспособность вследствие профессионального заболевания,
  • 12 - временная нетрудоспособность в результате несчастного случая на производстве.

"Случаи временной нетрудоспособности оформлены бумажным листком нетрудоспособности и е-больничным являются различными страховыми случаями, поэтому работодатель должен подать заявления-расчеты отдельно по каждому виду больничных", - обращают внимание в ведомстве.

Напомним, медучреждения в Украине начали переходить на новый процесс формирования электронных больничных листов. После 1 сентября создание медицинских заключений о временной нетрудоспособности, в качестве основы для электронной больничного, будет обязательным для всех учреждений, у которых есть лицензия на медицинскую практику.

Как писало РБК-Украина, Министерство здравоохранения подготовило проект приказа о порядке выдачи (формирования) листков нетрудоспособности в Электронном реестре листков нетрудоспособности. Документ определяет порядок открытия и закрытия больничных.

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