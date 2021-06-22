Запуск е-больничных в Украине: обновились причины нетрудоспособности

Фонд социального страхования сообщает, что в Украине в электронных больничных обновились причины нетрудоспособности. В заявлениях-расчетах по листкам нетрудоспособности на бумажных бланках коды причин нетрудоспособности остаются без изменений.

"Материальное обеспечение застрахованным лицам по электронным больничным необходимо оформлять по форме заявления-расчета, учитывая, что у е-больничного отсутствует серия, но ему присваивается уникальный номер, и в е-больничном обновились причины нетрудоспособности", - указано в сообщении.

Указано, что определение причины временной нетрудоспособности происходит в Электронном реестре листков нетрудоспособности на основании категории медицинского заключения.

Причины нетрудоспособности бывают:

1 - временная нетрудоспособность вследствие заболевания или травмы, не связанных с несчастным случаем на производстве,

2 - беременность и роды,

3 - необходимость ухода за больным ребенком,

4 - необходимость ухода за больным членом семьи,

5 - необходимость ухода за ребенком в возрасте до трех лет или ребенком с инвалидностью в возрасте до 18 лет в случае болезни матери или другого лица, ухаживающего за таким ребенком,

6 - карантин, установленный в соответствии с законодательством,

7 - протезирование с помещением в стационар протезно-ортопедического предприятия,

8 - пребывание в отделении санаторно-курортного учреждения,

9 - временный перевод застрахованного лица в соответствии с медицинским заключением на более легкую, нижеоплачиваемую работу (может быть с пометкой о связи случае временной нетрудоспособности с профессиональной деятельностью пациента),

10 - пребывание в самоизоляции, обсервации во время действия карантина, установленного Кабинетом министров из-за COVID-19.

Уточняется, что при наличии в медицинском заключении отметки о связи случая временной нетрудоспособности с профдеятельностью пациента, причину нетрудоспособности Фонд соцстрахования на основании актов расследования несчастного случая или профессионального заболевания может заменить на причины:

11 - временная нетрудоспособность вследствие профессионального заболевания,

12 - временная нетрудоспособность в результате несчастного случая на производстве.

"Случаи временной нетрудоспособности оформлены бумажным листком нетрудоспособности и е-больничным являются различными страховыми случаями, поэтому работодатель должен подать заявления-расчеты отдельно по каждому виду больничных", - обращают внимание в ведомстве.