Запуск е-больничных в Украине: обновились причины нетрудоспособности
Фонд социального страхования сообщает, что в Украине в электронных больничных обновились причины нетрудоспособности. В заявлениях-расчетах по листкам нетрудоспособности на бумажных бланках коды причин нетрудоспособности остаются без изменений.
Об этом сообщает пресс-служба фонда.
"Материальное обеспечение застрахованным лицам по электронным больничным необходимо оформлять по форме заявления-расчета, учитывая, что у е-больничного отсутствует серия, но ему присваивается уникальный номер, и в е-больничном обновились причины нетрудоспособности", - указано в сообщении.
Указано, что определение причины временной нетрудоспособности происходит в Электронном реестре листков нетрудоспособности на основании категории медицинского заключения.
Причины нетрудоспособности бывают:
- 1 - временная нетрудоспособность вследствие заболевания или травмы, не связанных с несчастным случаем на производстве,
- 2 - беременность и роды,
- 3 - необходимость ухода за больным ребенком,
- 4 - необходимость ухода за больным членом семьи,
- 5 - необходимость ухода за ребенком в возрасте до трех лет или ребенком с инвалидностью в возрасте до 18 лет в случае болезни матери или другого лица, ухаживающего за таким ребенком,
- 6 - карантин, установленный в соответствии с законодательством,
- 7 - протезирование с помещением в стационар протезно-ортопедического предприятия,
- 8 - пребывание в отделении санаторно-курортного учреждения,
- 9 - временный перевод застрахованного лица в соответствии с медицинским заключением на более легкую, нижеоплачиваемую работу (может быть с пометкой о связи случае временной нетрудоспособности с профессиональной деятельностью пациента),
- 10 - пребывание в самоизоляции, обсервации во время действия карантина, установленного Кабинетом министров из-за COVID-19.
Уточняется, что при наличии в медицинском заключении отметки о связи случая временной нетрудоспособности с профдеятельностью пациента, причину нетрудоспособности Фонд соцстрахования на основании актов расследования несчастного случая или профессионального заболевания может заменить на причины:
- 11 - временная нетрудоспособность вследствие профессионального заболевания,
- 12 - временная нетрудоспособность в результате несчастного случая на производстве.
"Случаи временной нетрудоспособности оформлены бумажным листком нетрудоспособности и е-больничным являются различными страховыми случаями, поэтому работодатель должен подать заявления-расчеты отдельно по каждому виду больничных", - обращают внимание в ведомстве.
Напомним, медучреждения в Украине начали переходить на новый процесс формирования электронных больничных листов. После 1 сентября создание медицинских заключений о временной нетрудоспособности, в качестве основы для электронной больничного, будет обязательным для всех учреждений, у которых есть лицензия на медицинскую практику.
Как писало РБК-Украина, Министерство здравоохранения подготовило проект приказа о порядке выдачи (формирования) листков нетрудоспособности в Электронном реестре листков нетрудоспособности. Документ определяет порядок открытия и закрытия больничных.