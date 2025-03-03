Приглашение Зеленского на встречу с Трампом "не было засадой", - Белый дом

Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

"Успех выглядит так, что президент Зеленский садится и обсуждает условия мира, говорит о том, что он должен увидеть, что должна увидеть Украина, чтобы прийти к частичному прекращению огня, постоянному прекращению огня и окончанию этой войны", - заявил Уолтц.

Он считает, что время "не на стороне Зеленского, чтобы вечно продолжать конфликт". Также Уолтц добавил, что запасы и боеприпасы США также не безграничны, поэтому "время для разговора пришло".

"Это была не засада. Это была возможность и момент, и я думаю, что президент Зеленский оказал своей стране медвежью услугу, не добившись положительного результата в пятницу", - добавил советник президента США.

По его мнению, ссора между Трампом и Зеленским "ставит под сомнения" заключения сделки о редкоземах.