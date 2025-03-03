Ссора между Трампом и Зеленским была преднамеренной эскалацией, - Мерц
Ссора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, вероятно, не была случайной. Она могла быть спланирована заранее.
Об этом заявил лидер немецкой партии ХДС Фридрих Мерц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.
"На мой взгляд, это была не спонтанная реакция на высказывания Зеленского, а явно преднамеренная эскалация на этой встрече в Овальном кабинете", - считает Мерц.
По словам потенциально будущего канцлера Германии, он был удивлен тоном диалога, который "не способствовал пользе делу".
Как отметил Мерц, такая ссора между Трампом и Зеленским соответствовала нынешнему поведению американского правительства. Он несколько раз просматривал видеозапись встречи двух лидеров.
"В череде событий последних недель и месяцев, включая появление американской делегации в Мюнхене на конференции по безопасности, есть определенная последовательность, которую мы сейчас наблюдаем со стороны Вашингтона", - подчеркнул он.
Лидер ХДС предположил, что уже в ближайшие годы и десятилетия Европе придется делать гораздо больше для обеспечения собственной безопасности. Но он добавил, что необходимо сделать все возможное, чтобы "удержать американцев в Европе".
Ссора между Трампом и Зеленским
Напомним, на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский посетил Вашингтон и провел встречу с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.
В ходе общения с журналистами в Овальном кабинете между двумя лидерами начался спор. Трамп утверждал, что у Зеленского "не осталось карт" и обвинял его в неблагодарности за предоставленную помощь.
После этого Зеленский досрочно покинул Белый дом. При этом Украина и США не подписали соглашение о редкоземах, как планировалось ранее.
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