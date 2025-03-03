ua en ru
Пн, 03 березня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Запрошення Зеленського на зустріч з Трампом "не було засідкою", - Білий дім

Вашингтон, Понеділок 03 березня 2025 19:01
UA EN RU
Запрошення Зеленського на зустріч з Трампом "не було засідкою", - Білий дім Фото: президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Американське керівництво не планувало "засідку", коли запросило президента України Володимира Зеленського відвідати Вашингтон.

Про це заявив радник президента США з нацбезпеки Майк Волтц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Успіх виглядає так, що президент Зеленський сідає і обговорює умови миру, говорить про те, що він повинен побачити, що повинна побачити Україна, щоб прийти до часткового припинення вогню, постійного припинення вогню і закінчення цієї війни", - заявив Волтц.

Він вважає, що час "не на боці Зеленського, щоб вічно продовжувати конфлікт". Також Волтц додав, що запаси і боєприпаси США також не безмежні, тому "час для розмови настав".

"Це була не засідка. Це була можливість і момент, і я думаю, що президент Зеленський зробив своїй країні ведмежу послугу, не домігшись позитивного результату в п'ятницю", - додав радник президента США.

На його думку, сварка між Трампом і Зеленським "ставить під сумніви" укладення угоди про рідкісноземи.

Чутки про сварку Трампа із Зеленським

Нагадаємо, минулої п'ятниці, 28 лютого, президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп зустрілися в Білому домі. Під час спілкування в Овальному кабінеті між ними сталася перепалка.

Трампу "не сподобалося", коли Зеленський заявив про те, що наслідки війни Росії проти України відчують навіть у США. Після цього американський лідер почав спілкуватися з президентом України на підвищених тонах.

У підсумку заплановану пресконференцію Зеленського і Трампа скасували. Також було скасовано підписання угоди про рідкісноземи.

Західні ЗМІ на цьому тлі написали, що таку сварку могли планувати Трамп і Венс.

При цьому лідер ХДС Фрідріх Мерц зазначав, що перепалка між Трампом і Зеленським була "заздалегідь спланованою ескалацією".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Сполучені Штати Америки Білий дім Дональд Трамп
NEWS
У Великій Британії заявили, що варіантів припинення вогню в Україні є кілька
У Великій Британії заявили, що варіантів припинення вогню в Україні є кілька
DAILY
Вадим Скібіцький, ГУР: Плани Росії не змінилися – повна окупація або контроль України
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Вадим Скібіцький, ГУР: Плани Росії не змінилися – повна окупація або контроль України