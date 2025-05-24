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Дает право на отсрочку. В университетах выявили рекордное количество аспирантов

Суббота 24 мая 2025 10:53
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Дает право на отсрочку. В университетах выявили рекордное количество аспирантов Фото: В Украине выросло количество аспирантов-мужчин (Getty Images)
Автор: Катерина Гончарова, Татьяна Веремеева

В Украине рекордно выросло количество аспирантов, большинство из них - мужчины в возрасте старше 25 лет, которые получили отсрочку от мобилизации. Из-за подозрений в фейковом обучении МОН начало проверки вузов.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал заместитель министра образования Михаил Винницкий.

В 2023 году в украинских вузах зафиксировали рекордное количество поступающих в аспирантуру - почти 18,8 тысячи. Из них 13,6 тысячи составляли мужчины в возрасте 25+, которые поступили на дневную форму обучения по контракту. Большинство из них, по данным МОН, воспользовались этой возможностью для получения отсрочки от мобилизации.

До полномасштабного вторжения России количество контрактников на дневной форме аспирантуры составляло 1300-1500 в год. В 2023-м оно выросло до 13 700, из которых более 82% - мужчины, подлежащие мобилизации.

Что вызвало беспокойство

В МОН заявляют о массовых случаях фейкового обучения: аспиранты не посещают занятия, не имеют публикаций, не сдают сессии и не пишут диссертации. Из-за этого министерство проводит внеплановые проверки качества организации учебного процесса в университетах.

"Их научные руководители давно их не видели. Именно поэтому мы проверяем выполнение индивидуальных учебных планов", - отметил Винницкий.

Часть аспирантов действительно работает над полезными разработками: инновациями в сфере дронов, радиоэлектронной борьбы и киберзащиты. В таких случаях, говорят в МОН, отсрочка является оправданной.

Напомним, в 2025 году обучение на популярных специальностях - право, экономика, менеджмент, туризм и журналистика - существенно подорожает. Государство приравнивает стоимость контракта к себестоимости подготовки бюджетников из-за перенасыщения рынка. В то же время менее популярные направления, например агрономия, остаются доступными.

Также мы рассказывали, что в 2025 году вступительная кампания в украинские вузы стартует 1 июля. Абитуриентам на бакалавриат нужно подать результаты НМТ (можно за 2022-2024 годы), на магистратуру - сдать ЕВЭ и ЕФВВ. Подача заявлений продлится с 19 июля по 1 августа. Расширен перечень профессиональных экзаменов для магистратуры, добавлены тесты по языкознанию и истории искусства.

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