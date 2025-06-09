Два теста вместо одного: как изменились правила поступления в аспирантуру в 2025 году

В этом году поступающие в аспирантуру должны сдать не только единый вступительный экзамен (ЕВЭ), но и новое единое вступительное испытание по методологии научных исследований (ЕВИ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО).

Приглашение на тесты с датой, временем и местом проведения ЕВЭ/ЕВИ будет доступно в кабинетах участников до 12 июня.

ЕВВ составлен в соответствии со специальной программой, которую разработал Научно-методический центр высшего образования совместно с МОН Украины. Техническую и организационную поддержку оказывает Украинский центр оценивания качества образования.

Тест будет содержать 100 заданий, на выполнение которых предоставляется 150 минут. Формат - выбор одного правильного ответа из четырех вариантов:

Напомним, основная сессия ЕВЭ состоится с 21 июня по 12 июля, а результаты участники получат до 18 июля. Дополнительная сессия запланирована на период с 29 июля по 18 августа, ее результаты обнародуют не позднее 22 августа.

РБК-Украина также писало, что в 2025 году для поступления в магистратуру и аспирантуру (PhD или доктор искусства) абитуриенты будут сдавать ЕВЭ, который будет включать два блока: тест общей учебной компетентности (ТОУК) и тест по иностранному языку. Экзамен является обязательным для всех специальностей и форм обучения.

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