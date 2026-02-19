Приглашение было, а визу не выдали. Беларусь не пустили на Совет мира Трампа

Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков не поехал на первое заседание Совета мира президента США Дональда Трампа. Ему не выдали визу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Беларуси в соцсети X .

"Визы для нашей делегации на заседание Совета мира не были выданы, несмотря на то, что все документы были представлены вовремя и все процедуры были соблюдены", - сказано в сообщении белорусского ведомства.

Там добавили, что заранее проинформировали США о том, что Беларусь на мероприятии будет представлять Рыженков. При этом приглашение Вашингтона было адресовано самопровозглашенному президенту РБ Александру Лукашенко.

"Если не соблюдаются даже элементарные формальности, о каком "мире" мы говорим?" - пожаловались в МИД Беларуси.