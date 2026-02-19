Приглашение было, а визу не выдали. Беларусь не пустили на Совет мира Трампа
Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков не поехал на первое заседание Совета мира президента США Дональда Трампа. Ему не выдали визу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Беларуси в соцсети X.
"Визы для нашей делегации на заседание Совета мира не были выданы, несмотря на то, что все документы были представлены вовремя и все процедуры были соблюдены", - сказано в сообщении белорусского ведомства.
Там добавили, что заранее проинформировали США о том, что Беларусь на мероприятии будет представлять Рыженков. При этом приглашение Вашингтона было адресовано самопровозглашенному президенту РБ Александру Лукашенко.
"Если не соблюдаются даже элементарные формальности, о каком "мире" мы говорим?" - пожаловались в МИД Беларуси.
Беларусь позвали в Совет мира
Напомним, ранее в МИД Беларуси хвастались, что диктатор Александр Лукашенко получил от Дональда Трампа официальное приглашение войти в Совет мира, в частности, для решения вопросов по Газе.
В Минске это восприняли "положительно", трактуя предложение как "признание международного авторитета" Лукашенко и подтверждение роли Беларуси в урегулировании глобальных конфликтов.
Также в МИД РБ выражали готовность приобщиться к работе Совета по построению "новой архитектуры безопасности".
К слову, 19 января стало известно, что приглашение войти в состав Совета мира получил и российский диктатор Владимир Путин. Пресс-секретарь диктатора Дмитрий Песков тогда заявлял, что в Москве "изучают детали" предложения. В итоге окончательное решение по участию России в Совете мира принято не было.