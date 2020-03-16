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Заборона в'їзду в Україну: яка ситуація на кордоні з Польщею і, хто може його перетнути

Новини » Коронавірус     16.03.2020 - 13:45
Заборона в'їзду в Україну: яка ситуація на кордоні з Польщею і, хто може його перетнути
Ілюстративне фото (УНІАН)

У Кабміні повідомили, хто може перетнути кордон з Польщею

Кабінет міністрів назвав автомобільні пункти пропуску, які працюють в період введення карантину в Україні через коронавірус і, хто може їх перетнути. Про це повідомляє прес-служба уряду.

Зокрема:

У Львівській області: "Рава-Руська - Гребенне" та "Краковець - Корчова"

У Волинській області: "Ягодин - Дорохуськ".

Можуть в’їхати в Україну:

  • громадяни України; особи, які мають право на постійне або тимчасове проживання в Україні, є подружжям або дітьми громадян України, працівники іноземних дипломатичних представництв та консульських установ, акредитованих в Україні, представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні, та члени їх сімей; водії та обслуговуючий персонал вантажних транспортних засобів, члени екіпажів. (В’їзд в Україну інших категорій іноземців та осіб без громадянства здійснюється за погодженням з Міністерством закордонних справ.)
  • громадяни Польщі та іноземні громадяни, хто одружений, є дитиною (під опікою) громадян Польщі; хто має Карту Поляка; особи, що мають дипломатичний ранг та члени їх родин; іноземці, які мають право на постійне або тимчасове проживання на території Польщі; іноземці, які мають право працювати на території Польщі, особи, які здійснюють вантажні перевезення.

Не можуть в’їхати в Україну:

  • громадяни інших країн та особи без громадянства.

Нагадаємо, авіаперевізник Ryanair в Україні скасував рейси до Польщі та Іспанії через пандемію коронавірусу.

РБК-Україна писало, що в Україні з 17 березня на два тижні закривають пункти пропуску через державний кордон для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення. У Раді національної безпеки і оборони при цьому зазначили, що для українців, які подорожують власним транспортом, пункти пропуску будуть відкриті.

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