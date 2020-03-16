ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Київ на карантині: закриють все, крім аптек і продуктових магазинів

Новини » Коронавірус     16.03.2020 - 11:44
Київ на карантині: закриють все, крім аптек і продуктових магазинів
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Раніше в Києві в рамках карантину були закриті навчальні заклади, театри і кіно

Карантин у Києві через коронавірус розширився і на заклади торгівлі, працювати будуть лише продуктові магазини і аптеки. Про це повідомляє прес-служба мера Києва Віталія Кличка.

Разом з тим, Кличко зазначив, що з 17 березня у Києві максимально обмежується:

  • Пересування людей між містом Києвом та іншими населеними пунктами України.
  • Проведення культурних, спортивних, соціальних, релігійних та інших заходів за масовою участю громадян.
  • Робота закладів громадського харчування. Не працюватимуть заклади швидкого харчування, ресторани, кафе, бари. Вони зможуть приймати онлайн замовлення на доставку їжі.
  • Не працюватимуть і торговельні центри. За виключенням продуктових та господарських магазинів та аптек.

Втім, працюватимуть АЗС, банки та банкомати.

Тимчасово призупиняється і робота:

  • Спортивних комплексів і залів.
  • Закладів побутового обслуговування населення. - СПА салонів, салонів краси, саун, косметологічних кабінетів, кабінетів масажу, перукарень, тату салони та інших.
  • Розважальних закладів - дискотек, нічних клубів, комп’ютерних клубів.

Разом з тим, керівники підприємств, установ та організацій столиці, незалежно від форм власності та підпорядкування повинні максимально перевести роботу персоналу на віддалений доступ із застосуванням електронних комунікаційних технологій. А також - запровадити режим профілактичного спостереження за співробітниками, які відвідували країни інфекційного ризику.

Відзначимо, раніше всі торговельні заклади закрили в Чернівцях, Радомишлі та Львові. У містах введено режим надзвичайної ситуації регіонального рівня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з 12 березня по 3 квітня по всій Україні введено карантин через коронавірус. По всій країні закриті дитячі садки, школи, університети, не працюють театри і кіно, заборонені масові заходи, скасовані спортивні змагання. Влада не виключає ні продовження, ні посилення карантинних заходів.

Крім того, в МОЗ пропонують внести зміни в рух громадського транспорту, обмежити до 10 число людей в групах, а також заборонити пересування всередині країни. Відповідні пропозиції містяться в законопроекті про боротьбу з коронавірусом, який готує Міністерство охорони здоров'я.

Також з 00:00 16 березня терміном на два тижні Україна буде закрита для іноземців, а з 00:00 17 березня припиняється авіасполучення, закриваються 107 з 230 пунктів пропуску на кордоні. Термін таких обмежень також може бути продовжений.

МОЗ застерігає від покупок псевдоліків від коронавірусу У Львові закриють всі заклади торгівлі, крім аптек і продуктових магазинів
Новини України КиївкарантинКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся