Київ на карантині: закриють все, крім аптек і продуктових магазинів

Раніше в Києві в рамках карантину були закриті навчальні заклади, театри і кіно
Карантин у Києві через коронавірус розширився і на заклади торгівлі, працювати будуть лише продуктові магазини і аптеки. Про це повідомляє прес-служба мера Києва Віталія Кличка.
Разом з тим, Кличко зазначив, що з 17 березня у Києві максимально обмежується:
Втім, працюватимуть АЗС, банки та банкомати.
Тимчасово призупиняється і робота:
Разом з тим, керівники підприємств, установ та організацій столиці, незалежно від форм власності та підпорядкування повинні максимально перевести роботу персоналу на віддалений доступ із застосуванням електронних комунікаційних технологій. А також - запровадити режим профілактичного спостереження за співробітниками, які відвідували країни інфекційного ризику.
Відзначимо, раніше всі торговельні заклади закрили в Чернівцях, Радомишлі та Львові. У містах введено режим надзвичайної ситуації регіонального рівня.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з 12 березня по 3 квітня по всій Україні введено карантин через коронавірус. По всій країні закриті дитячі садки, школи, університети, не працюють театри і кіно, заборонені масові заходи, скасовані спортивні змагання. Влада не виключає ні продовження, ні посилення карантинних заходів.
Крім того, в МОЗ пропонують внести зміни в рух громадського транспорту, обмежити до 10 число людей в групах, а також заборонити пересування всередині країни. Відповідні пропозиції містяться в законопроекті про боротьбу з коронавірусом, який готує Міністерство охорони здоров'я.
Також з 00:00 16 березня терміном на два тижні Україна буде закрита для іноземців, а з 00:00 17 березня припиняється авіасполучення, закриваються 107 з 230 пунктів пропуску на кордоні. Термін таких обмежень також може бути продовжений.