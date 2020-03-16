Київ на карантині: закриють все, крім аптек і продуктових магазинів

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Раніше в Києві в рамках карантину були закриті навчальні заклади, театри і кіно

Карантин у Києві через коронавірус розширився і на заклади торгівлі, працювати будуть лише продуктові магазини і аптеки. Про це повідомляє прес-служба мера Києва Віталія Кличка.

Разом з тим, Кличко зазначив, що з 17 березня у Києві максимально обмежується:

Пересування людей між містом Києвом та іншими населеними пунктами України.

Проведення культурних, спортивних, соціальних, релігійних та інших заходів за масовою участю громадян.

Робота закладів громадського харчування. Не працюватимуть заклади швидкого харчування, ресторани, кафе, бари. Вони зможуть приймати онлайн замовлення на доставку їжі.

Не працюватимуть і торговельні центри. За виключенням продуктових та господарських магазинів та аптек.

Втім, працюватимуть АЗС, банки та банкомати.

Тимчасово призупиняється і робота:

Спортивних комплексів і залів.

Закладів побутового обслуговування населення. - СПА салонів, салонів краси, саун, косметологічних кабінетів, кабінетів масажу, перукарень, тату салони та інших.

Розважальних закладів - дискотек, нічних клубів, комп’ютерних клубів.

Разом з тим, керівники підприємств, установ та організацій столиці, незалежно від форм власності та підпорядкування повинні максимально перевести роботу персоналу на віддалений доступ із застосуванням електронних комунікаційних технологій. А також - запровадити режим профілактичного спостереження за співробітниками, які відвідували країни інфекційного ризику.

Відзначимо, раніше всі торговельні заклади закрили в Чернівцях, Радомишлі та Львові. У містах введено режим надзвичайної ситуації регіонального рівня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з 12 березня по 3 квітня по всій Україні введено карантин через коронавірус. По всій країні закриті дитячі садки, школи, університети, не працюють театри і кіно, заборонені масові заходи, скасовані спортивні змагання. Влада не виключає ні продовження, ні посилення карантинних заходів.

Крім того, в МОЗ пропонують внести зміни в рух громадського транспорту, обмежити до 10 число людей в групах, а також заборонити пересування всередині країни. Відповідні пропозиції містяться в законопроекті про боротьбу з коронавірусом, який готує Міністерство охорони здоров'я.

Також з 00:00 16 березня терміном на два тижні Україна буде закрита для іноземців, а з 00:00 17 березня припиняється авіасполучення, закриваються 107 з 230 пунктів пропуску на кордоні. Термін таких обмежень також може бути продовжений.