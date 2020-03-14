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В РНБО розповіли, коли закриють авіа, залізничне і автобусне сполучення на кордоні

Новини » Суспільство     14.03.2020 - 15:23
В РНБО розповіли, коли закриють авіа, залізничне і автобусне сполучення на кордоні
Ілюстративне фото (psu/gov.ua)

Для українців, які їдуть на власному транспорті, пункти пропуску залишаться відкритими

В Україні з вівторка, 17 березня, на два тижні закривають пункти пропуску через державний кордон для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення. Про це повідомили в Раді національної безпеки і оборони.

При цьому, як відзначили в РНБО, для українців, які подорожують власним транспортом, пункти пропуску будуть відкриті.

"17 березня 2020 з 00 годин 00 хвилин протягом наступних двох тижнів будуть закриті пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення. Для громадян України, які подорожують власним транспортом, пункти пропуску відкриті", - повідомили в РНБО.

Також зазначається, що в разі виникнення надзвичайних обставин буде організована доставка українських громадян спецрейсами.

"У разі попадання в надзвичайну ситуацію, виникнення загрози життю та здоров'ю рекомендуємо громадянам України невідкладно звертатися в найближче дипломатична установа України (довідкова інформація - на сайті МЗС України або на цілодобову гарячу лінію МЗС України: +38 (044) 238-16-57, адреса електронної пошти: cons_or@mfa.gov.ua", - зазначили в РНБО.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що Кабмін на позачерговому засіданні уряду заборонив в'їзд іноземцям і закрив авіасполучення через пандемію коронавірусу.

Також повідомлялося, що уряд прийняв рішення про екстреної евакуації українців з Італії. Евакуація буде проведена найближчим часом.

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