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Запрет въезда в Украину: какая ситуация на границе с Польшей и, кто может ее пересечь

Новости » Коронавирус     16.03.2020 - 13:45
Запрет въезда в Украину: какая ситуация на границе с Польшей и, кто может ее пересечь
Иллюстративное фото (УНИАН)

В Кабмине сообщили, кто может пересечь границу с Польшей

Кабинет министров назвал автомобильные пункты пропуска, которые работают в период введения карантина в Украине из-за коронавируса и, кто может их пересечь. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

В частности:

Во Львовской области: "Рава-Русская - Гребенное" и "Краковец - Корчова"

В Волынской области: "Ягодин - Дорохуск".

Могут въехать в Украину:

  • граждане Украины; лица, которые имеют право на постоянное или временное проживание в Украине, являются супругами или детьми граждан Украины, сотрудники иностранных дипломатических представительств и консульских учреждений, аккредитованных в Украине, официальных представительств международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и члены их семей; водители и обслуживающий персонал грузовых транспортных средств, члены экипажей (Въезд в Украину других категорий иностранцев и лиц без гражданства осуществляется по согласованию с Министерством иностранных дел.)
  • граждане Польши и иностранные граждане, кто женат, является ребенком (под опекой) граждан Польши; кто имеет Карту Поляка; лица, имеющие дипломатический ранг, и члены их семей; иностранцы, которые имеют право на постоянное или временное проживание на территории Польши; иностранцы, которые имеют право работать на территории Польши, лица, которые осуществляют грузовые перевозки.

Не могут въехать в Украину:

  • граждане остальных стран и лица без гражданства.

Напомним, авиаперевозчик Ryanair в Украине отменил рейсы в Польшу и Испанию из-за пандемии коронавируса.

РБК-Украина писало, что в Украине с 17 марта на две недели закрывают пункты пропуска через государственную границу для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения. В Совете национальной безопасности и обороны при этом отметили, что для украинцев, которые путешествуют личным транспортом, пункты пропуска будут открыты.

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