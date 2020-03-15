В Україні Ryanair скасовує рейси до Польщі та Іспанії

У компанії зазначили, що клієнти можуть запросити повне відшкодування вартості квитка
Авіаперевізник "Ryanair" в Україні скасував рейси до Польщі та Іспанії через пандемію коронавірусу. Про це вказано у повідомленні компанії.
Зокрема, перевізник обіцяє, що всі клієнти отримають сповіщення електронною поштою та зможуть запросити повне відшкодування або перенесення рейсу.
"Оновлення щодо відміни рейсів та відшкодування коштів. Польща. Всі рейси авіакомпанії Ryanair будуть відмінені з 15 до 31 березня... Іспанія.
Авіакомпанія скорочує рейси з 16 до 19 березня", - вказано у повідомленні.
Нагадаємо, в Україні з 17 березня на два тижні закривають пункти пропуску через державний кордон для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення. У Раді національної безпеки і оборони при цьому зазначили, що для українців, які подорожують власним транспортом, пункти пропуску будуть відкриті.
Як писало РБК-Україна, Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні уряду заборонив в'їзд іноземцям та закрив авіасполучення через пандемію коронавірусу.
Додамо також, канцлер Австрії Себастьян Курц оголосив про припинення авіасполучення з Україною, Росією, Великою Британією та Нідерландами через поширення коронавірусу. Він також повідомив про заборону в'їзду в країну іноземцям з України, Росії, Великобританії та Нідерландів. Обмеження вводяться у рамках додаткових заходів боротьби з коронавірусом.