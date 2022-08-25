ua ru
Чт, 25 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Жителів Енергодара закликають не пити йод: що з радіацією в місті

Новость на русском →
Енергодар, Четвер 25 серпня 2022 16:17
Жителів Енергодара закликають не пити йод: що з радіацією в місті Фото: мешканців Енергодару закликають не пити йод (wikipedia.org)
Автор: Іван Носальський

Жителів Енергодара просять поки не пити йод, оскільки радіаційний фон в місті знаходиться в межах норми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Енергодара Дмитра Орлова в Telegram.

За його інформацією, сьогодні, 25 серпня, вдень радіаційний фон в Енергодарі становить 10,4 мікрорентген на годину, такі показники відповідають природним.

"Просимо без окремих рекомендацій не вживати препарат калію йодиду - в цьому зараз немає потреби", - підкреслив Орлов.

Нагадаємо, сьогодні, 25 серпня, на території Запорізької АЕС сталося відключення повітряної лінії ПЛ - 750 кВ "Дніпровська".

Також ми писали, що у вівторок, 23 серпня, росіяни почали обстрілювати золовідвали Запорізької ТЕС, щоб підняти Хмари радіоактивного пилу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорожская АЭС Энергодар радиационная опасность Війна Росії проти України
NEWS
Три збиті вертольоти та 150 окупантів: Генштаб назвав нові втрати Росії
Три збиті вертольоти та 150 окупантів: Генштаб назвав нові втрати Росії
DAILY
Посол Великої Британії Мелінда Сіммонс: Це вже виглядає як війна на виснаження
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Посол Великої Британії Мелінда Сіммонс: Це вже виглядає як війна на виснаження