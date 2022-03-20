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Під Запоріжжям окупанти зупинили автобуси для евакуації жителів Маріуполя

Фото: російський військовий (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

У суботу, 19 березня, колона автобусів виїхала із Запоріжжя до Бердянська, щоб евакуювати жителів Маріуполя, але російські окупанти вирішили завадити цьому. Вони зупинили автобуси за 3 кілометри від міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Бердянської міської ради.

Колону автобусів зупинили на кільці перед селом Азовське Бердянської територіальної громади.

"Колону не пускають в місто і не дають переночувати водіям, які виїхали із Запоріжжя об 11:00. У зв'язку з цим, всі раніше озвучені плани евакуації залишаються під питанням", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, голова Луганської ОДА Сергій Гайдай розповів, що російські окупанти заявили про нібито евакуацію українців до Луганська. За їхніми словами, вони перевезли вже 350 осіб з Сєвєродонецька, Рубіжного та Лисичанська.

Ми також писали про те, що з Бучі Київської області колона з 7 автобусів евакуювала місцевих жителів. Вдалося вивезти близько 200 осіб. Їм надали першу допомогу, дали харчування і перевезли до Києва.

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евакуаціяЗапорожская область