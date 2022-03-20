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Под Запорожьем оккупанты остановили автобусы для эвакуации жителей Мариуполя

Фото: российский военный (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

В субботу, 19 марта, колона автобусов выехала из Запорожья в Бердянск, чтобы эвакуировать жителей Мариуполя, но российские оккупанты решили помешать этому. Они остановили автобусы за 3 километра от города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Бердянского городского совета.

Колону автобусов остановили на кольце перед селом Азовское Бердянской территориальной общины.

"Колонну не пускают в город и не дают переночевать водителям, выехавшим из Запорожья в 11:00. В связи с этим, все ранее озвученные планы эвакуации остаются под вопросом", - говорится в сообщении.

Напомним, глава Луганской ОГА Сергей Гайдай рассказал, что российские оккупанты заявили о якобы эвакуации украинцев в Луганск. По их словам, они перевезли уже 350 человек из Северодонецка, Рубежного и Лисичанска.

Мы также писали о том, что из Бучи Киевской области колонна из 7 автобусов эвакуировала местных жителей. Удалось вывезти около 200 человек. Им оказали первую помощь, дали питание и перевезли в Киев.

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эвакуацияЗапорожская область