Окупанти заявили про евакуацію українців до Луганська. В ОДА розвіяли фейк

Російська Федерація вкотре продовжує поширювати фейки та дезінформувати населення. Цього ж разу заявили про, нібито, евакуацію українців до тимчасово окупованого Луганська.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Луганської ОДА Сергія Гайдая.

"Рашисти розповсюджують інформацію, що сьогодні до окупованого Луганська вони евакуювали українців з Сєвєродонецька, Рубіжного та Лисичанська, вказують кількість у 350 чоловік",- пише Гайдай.

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