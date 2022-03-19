З Бучі евакуювали 7 автобусів з цивільними (відео)

Українські рятувальники евакуювали частину людей з міста Бучі Київської області. Звідти успішно евакуювали 7 автобусів з цивільними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника голови Офісу Президента Кирила Тимошенка.

"З Бучі до Білогородки прибула колона з 7 автобусів, в яких евакуйовано близько 200 людей. Їм надають першу допомогу, харчування та перевозять до Києва", - написав Тимошенко.

Зокрема, колоною із семи автобусів вдалося евакуювати близько 200 людей. Наразі людям надають допомогу та перевозять до Києва.

За його словами, з Бучі до Білогородки прибула колона з 7 автобусів.

Раніше ми називали гуманітарні коридори, де сьогодні проводитиметься евакуація.

Також ми писали, що під час евакуації з Попасної російські окупанти обстріляли автобус.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!