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З Бучі евакуювали 7 автобусів з цивільними (відео)

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Буча, Субота 19 березня 2022 16:39
З Бучі евакуювали 7 автобусів з цивільними (відео) З Бучі евакуювали 200 людей (t.me.dsns)
Автор: Тетяна Самарук

Українські рятувальники евакуювали частину людей з міста Бучі Київської області. Звідти успішно евакуювали 7 автобусів з цивільними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника голови Офісу Президента Кирила Тимошенка.

За його словами, з Бучі до Білогородки прибула колона з 7 автобусів.

Зокрема, колоною із семи автобусів вдалося евакуювати близько 200 людей. Наразі людям надають допомогу та перевозять до Києва.

"З Бучі до Білогородки прибула колона з 7 автобусів, в яких евакуйовано близько 200 людей. Їм надають першу допомогу, харчування та перевозять до Києва", - написав Тимошенко.

Раніше ми називали гуманітарні коридори, де сьогодні проводитиметься евакуація.

Також ми писали, що під час евакуації з Попасної російські окупанти обстріляли автобус.

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