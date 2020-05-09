У Запоріжжі стались сутички через автопробіг з червоними прапорами

В Запоріжжі проросійська організація "Полк Перемоги" провела автопробіг, в ході якого сталася сутичка з активістами, які зривали з автомобілів радянську символіку. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на місцеве видання 061.

Як повідомляється, один з чоловіків зірвав червоний прапор і кинув на землю. Почалася словесна перепалка. Активісти співали гімн України, в той час як прихильники "Полку Перемоги" - "Катюшу" і "Цей День Перемоги". Люди намагалися заблокувати колону, але в ситуацію втрутилася поліція.

Наголошується, що в автопробізі взяли участь близько 30 автомобілів з червоними прапорами. У поліції повідомили, що відкрили кримінальне провадження за статтею "поширення комуністичної, і нацистської символіки і пропаганда комуністичного і нацистського тоталітарних режимів".

Фото: День перемоги в Запоріжжі (061.ua)

Також у прес-службі поліції Запоріжжя повідомили, що в ніч на 9 травня правоохоронні органи провели санкціоновані обшуки в осіб, причетних до місцевої організації.

В ході обшуків було вилучено понад 1200 примірників газети "Полк Перемоги 1945-2020", близько 450 захисних масок червоного кольору з жовтою зіркою, більше 70 червоних прапорів з написами "Полк перемоги" і "75 років Великої перемоги", понад 90 червоних стрічок із зображенням серпа і молота, більше 20 георгіївських стрічок, 20 кепок, 177 полімерних пакетів, кульки з зображенням серпа і молота, вітальне звернення з друкованим текстом "Москва", близько 100 грамот та наказів до 9 травня, портрет зображенням Леніна і червоний плакат із зображенням серпа і молота За даним фактом відкрито кримінальне провадження, проводяться слідчі дії.

Місцеве видання зазначає, що обшуки змінили плани організації щодо автопробігу.

Нагадаємо, в Одесі з автопробігу на честь Дня перемоги зняли партійні прапори і прапори, що нагадували радянські, а також напали на журналістку. Поліція склала ряд адмінпротоколів.

А на Алеї Героїв Крут у Києві під час проведення заходів з нагоди Дня перемоги рятувальники проводили обробку території з метою недопущення поширення коронавірусної інфекції. Поліція каже, що ситуація спокійна.