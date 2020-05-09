В Запорожье произошли стычки из-за автопробега с красными флагами

В Запорожье пророссийская организация "Полк Победы" провела автопробег, в ходе которого произошла стычка с активистами, которые срывали с автомобилей советскую символику. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на местное издание 061.

Как сообщается, один из мужчин сорвал красный флаг и бросил на землю. Началась словесная перепалка. Активисты пели гимн Украины, в то время как сторонники "Полка Победы" - "Катюшу" и "Этот День Победы". Люди пытались заблокировать колонну, но в ситуацию вмешалась полиция.

Отмечается, что в автопробеге приняли участие около 30 автомобилей с красными флагами. В полиции сообщили, что открыли уголовное производство по статье "распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и нацистского тоталитарных режимов".

Фото: День победы в Запорожье (061.ua)

Также в пресс-службе полиции Запорожья сообщили, что в ночь на 9 мая правоохранительные органы провели санкционированные обыски у лиц, причастных к местной организации.

В ходе обысков было изъято более 1200 экземпляров газеты "Полк Победы 1945-2020", порядка 450 защитных масок красного цвета с желтой звездой, более 70 красных флагов с надписями "Полк победы" и "75 лет Великой победы", более 90 красных лент с изображением серпа и молота, более 20 георгиевских лент, 20 кепок, 177 полимерных пакетов, шарики, с изображением серпа и молота, приветственное обращение с печатным текстом "Москва", около 100 грамот и приказов к 9 мая, портрет изображением Ленина и красный плакат с изображением серпа и молота. По данному факту открыто уголовное производство, проводятся следственные действия.

Местное издание отмечает, что обыски изменили планы организации относительно автопробега.

Напомним, в Одессе с автопробега в честь Дня победы сняли партийные флаги и флаги, напоминавшие советские, а также напали на журналистку. Полиция составила ряд админпротоколов.

А на Аллее Героев Крут в Киеве во время проведения мероприятий по случаю Дня победы спасатели проводили обработку территории с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции. Полиция говорит, что ситуация спокойная.