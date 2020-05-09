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Силовики у Києві посилили заходи безпеки на 9 травня

Новини » Суспільство     09.05.2020 - 08:57
Силовики у Києві посилили заходи безпеки на 9 травня
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Взяли під посилену охорону територію, де будуть проходити акції

Київська поліція спільно з Національною гвардією посилили заходи безпеки під час заходів, які заплановані на 9 травня на честь Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Києва.

Як повідомляться, силовики взяли під посилену охорону територію, де будуть проходити акції.

"На час проведення заходів рух деякими вулицями навколо Парку Вічної Слави буде обмежено. Щоб не допустити будь-яких правопорушень, у встановлених пропускних пунктах поліцейські проведуть огляд учасників заходів та роз'яснювальну роботу з громадянами щодо дотримання карантинних обмежень та заборону використання символіки тоталітарних режимів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що перед початком заходів співробітники вибухотехнічної служби та кінологи перевірили місця проведення заходів на наявність вибухівки.

Нагадаємо, на 9 травня в Україні заплановано проведення понад 300 заходів, приурочених до Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Також РБК-Україна писало, що уряд відмовилася від проведення акцій 9 травня через карантин у країні. Від акцій також відмовилася влада столиці. Міський голова Києва зазначав, що формат святкування 9 травня буде іншим, але не уточнив деталей.

Теги Новини України Київполиция9 Мая
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