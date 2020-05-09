Блокування автопробігу та напад на журналістку: як проходить День перемоги в Одесі

Фото: порушення на День перемоги в Одесі (dumskaya.net)

Поліція Одеси зафіксувала ряд порушень

В Одесі з автопробігу на честь Дня перемоги зняли партійні прапори і прапори, що нагадували радянські, а також напали на журналістку. Про це повідомляє видання "Радіо Свобода" та "Думская".

Як зазначається, на Одеському морському вокзалі активісти та поліцейські заблокували автопробіг партії "Опозиційна платформа - За життя" і зняли партійні прапори, що нагадували радянські.

Автопробіг почали відпускати по одній машині. Також з автівок познімали партійні прапори та червоні прапори із надписом "9 травня" pic.twitter.com/JkWNL4rYEy — Michael Shtekel (@mishajedi) May 9, 2020

Також повідомляється, що кілька агресивно налаштованих громадян напали на репортера "Думской" Олену Балабі на Алеї слави в парку Шевченка. Їй вирвали волося і зараз вона пише заяву про злочин в Приморському відділі поліції.

Разом з тим, на сайті поліції Одеси повідомили про ряд порушень. Зокрема, поліцейські зупинили чоловіка з георгіївською стрічкою на одязі.

За використання забороненої символіки у Приморському відділі поліції на 29-річного одесита склали протокол за ст. 173-3 (виготовлення та пропаганда георгіївської (гвардійської) стрічки) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Також поліцейські склали адмінпротокол за дрібне хуліганство на на Алеї Слави в Одесі. Втім, деталей не повідомили. Відносно нього склали протокол за ст. 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Поширювання неправдивих чуток, - ред.).

Протокол склали і на жительку Приморського району, яка вивісила на своєму балконі георгіївську стрічку. Разом з тим, склали два протоколи на порушника адміністративного законодавства. Відносно чоловіка склали протоколи за ст. 173 (дрібне хуліганство) та 185 (злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Нагадаємо, на Алеї Героїв Крут у Києві під час проведення заходів з нагоди Дня перемоги рятувальники проводили обробку території з метою недопущення розповсюдження коронавірусної інфекції.

РБК-Україна раніше писало, що уряд відмовилася від проведення акцій 9 травня через карантин у країні.