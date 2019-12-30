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У Донецькій області горів наркологічний диспансер

Новини » Надзвичайні події     30.12.2019 - 12:47
У Донецькій області горів наркологічний диспансер
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Пожежа виникла в приміщенні профілактичного огляду хворих

У Донецької області виникла пожежа в міському наркологічному диспансері міста Краматорська. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Зазначається, що інформація про пожежу надійшла 29 грудня о 21:20. Пожежа виникла за адресою місто Костянтинівка, вул. Європейська.

По прибуттю на місце події рятувальниками встановлено, що на першому поверсі 3-х поверхової будівлі, в приміщенні профілактичного огляду хворих, спостерігається задимлення. На момент прибуття підрозділу персонал лікарні самостійно вийшов з будівлі. Пожежу локалізовано о 21:50, а ліквідовано о 22:19.

Загиблих та постраждалих внаслідок пожежі немає. Причина пожежі встановлюється.

Нагадаємо, минулого тижня у Старобільську Луганської області виникла пожежа в інтернаті, унаслідок якої загинули люди. Горів один з корпусів Старобільського обласного психоневрологічного інтернату.

РБК-Україна писало, що у Києві 29 грудня у Дарницькому районі о 13:10 виникла пожежа у 14-поверховому житловому будинку, унаслідок якої загинула людина.

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