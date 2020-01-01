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У Дніпрі напередодні новорічної ночі сталася пожежа в житловому будинку, є загиблі

Новини » Надзвичайні події     01.01.2020 - 09:15
У Дніпрі напередодні новорічної ночі сталася пожежа в житловому будинку, є загиблі
Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

У результаті пожежі загинули двоє чоловіків

У вівторок увечері, 31 грудня, в Шевченківському районі міста Дніпро сталася пожежа в житловому будинку, в результаті якої загинули двоє чоловіків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Як повідомляється, о 19:13 в службу порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу в приватному житловому будинку на вулиці Курганська в Дніпрі.

"По прибуттю на місце пожежі рятувальники встановили, що пожежа виникла в житловій кімнаті одноповерхового будинку. Вогнем пошкоджено стіни та стелю будинку, знищено домашнє майно всередині. Загальна площа пожежі склала 10 кв. метрів. Під час гасіння пожежі виявлено тіла двох загиблих чоловічої статі" , - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що пожежу вдалося локалізувати о 19:47, ліквідувати о 20:05.

Нагадаємо, 30 грудня в Донецькій області виникла пожежа в міському наркологічному диспансері міста Краматорська. Причина пожежі встановлюється.

Також РБК-Україна писало, що у Києві 29 грудня у Дарницькому районі о 13:10 виникла пожежа у 14-поверховому житловому будинку, унаслідок якої загинула людина.

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