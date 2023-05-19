РФ перебросила "кадыровцев" на оккупированные территории Запорожской области, - ЦНС

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления .

Как сообщается, в Запорожской области зафиксировано присутствие окупантов из личных отрядов лидера Чечни Рамзана Кадырова.

В частности, на временно оккупированную часть региона был переброшен мотострелковый батальон "Юг-Ахмат".

Ситуация на оккупированной части Запорожской области

Российские оккупанты объявили массовую "эвакуацию" в Запорожской области, однако местные не охотно соглашаются покидать свои дома. При этом коллаборанты и ставленники захватчиков рады бежать в Крым или в Россию.

Кроме того, россияне из воды строят линии обороны в захваченной части Запорожской области. Захватчики специально затапливают поля, чтобы попытаться усложнить движение украинской техники во время контрнаступления.