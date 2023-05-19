РФ перебросила "кадыровцев" на оккупированные территории Запорожской области, - ЦНС
Россия перебросила на временно оккупированные территории Запорожской области отряды "кадыровцев".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.
Как сообщается, в Запорожской области зафиксировано присутствие окупантов из личных отрядов лидера Чечни Рамзана Кадырова.
В частности, на временно оккупированную часть региона был переброшен мотострелковый батальон "Юг-Ахмат".
Ситуация на оккупированной части Запорожской области
Российские оккупанты объявили массовую "эвакуацию" в Запорожской области, однако местные не охотно соглашаются покидать свои дома. При этом коллаборанты и ставленники захватчиков рады бежать в Крым или в Россию.
Кроме того, россияне из воды строят линии обороны в захваченной части Запорожской области. Захватчики специально затапливают поля, чтобы попытаться усложнить движение украинской техники во время контрнаступления.
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