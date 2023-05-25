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"Кадыровцы" массово грабят офисы и магазины в Запорожской области, - ЦНС

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Запорожская область, Четверг 25 мая 2023 19:53
"Кадыровцы" массово грабят офисы и магазины в Запорожской области, - ЦНС Фото: кадыровцы массово грабят офисы и магазины в Запорожской области (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

"Кадыровцы", которые недавно были переброшены на временно оккупированную территорию Запорожской области, начали грабить "бесхозные" офисы и магазины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

На оккупированных территориях Запорожской области зафиксированы многочисленные случаи, когда боевики главы Чечни Рамзана Кадырова вламывались на территорию офисов и магазинов, владельцы которых выехали на подконтрольную Украине территорию и грабили их.

Похищенное имущество "кадыровцы" вывозят на территорию РФ. Данная практика уже стала систематической, а оккупационная полиция отказывается реагировать на данные случаи.

"Кадыровцы" на временно оккупированных территориях Украины

В Запорожской области недавно было зафиксировано присутствие оккупантов из личных отрядов лидера Чечни Рамзана Кадырова.

В частности, на оккупированную часть региона был переброшен мотострелковый батальон "Юг-Ахмат".

Кроме того, во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области сейчас находится большое количество "кадыровцев", которые употребляют спиртные напитки и в пьяном виде пристают к местным жителям, нанося им телесные повреждения, в частности с применением холодного оружия.

Ситуация на оккупированной части Запорожской области

Оккупанты в Запорожской области пытаются завербовать мужчин в свое войско и отправить на войну против Украины. Для этого используют разные методы.

Ранее российские оккупанты объявили массовую "эвакуацию" в Запорожской области, однако местные не охотно соглашаются покидать свои дома. При этом коллаборанты и ставленники захватчиков рады бежать в Крым или в Россию.

Кроме того, россияне из воды строят линии обороны в захваченной части Запорожской области. Захватчики специально затапливают поля, чтобы попытаться усложнить движение украинской техники во время контрнаступления.

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