Днем 20 ноября оккупанты били авиабомбами по Запорожью. Одна из них упала вблизи многоэтажки, есть раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Запорожской ОВА Михаила Семикина в Telegram.

РФ бомбила Запорожье

Россияне нанесли удар рядом с многоэтажкой в Космическом районе Запорожья, заявил Семикин.

Позже стало известно, что ранены две женщины.

"К счастью, травмы не тяжелые. Обеим пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь", - говорит он.

В 16.05 количество раненых в результате российских ударов по Запорожью выросло до четырех человек, среди них ребенок.

Обновлено в 17.42

Позже Семикин добавил, что количество раненых возросло до 10.

"Повреждены многоквартирные жилые дома, автомобили и продуктовый магазин. На местах работают все ответственные службы", - уточнил он.