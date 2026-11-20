До трех очередей одновременно: в "Укрэнерго" предупредили об отключении света 21 ноября
В субботу, 21 ноября, в части областей Украины в течение всех суток будут действовать плановые графики отключения электроэнергии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".
Как отмечают энергетики, из-за последствий российских атак на энергосистему ограничения будут действовать для разных категорий потребителей.
Для бытовых и всех остальных потребителей - графики почасовых отключений объемом от 1,5 до 3 очередей. Для промышленности - графики ограничения мощности.
В "Укрэнерго" отмечают, что энергетики круглосуточно ремонтируют поврежденное оборудование и сети, чтобы как можно скорее вернуть стабильное электроснабжение в дома украинцев.
Узнать точное время отключения по своему адресу можно на официальных страницах вашего оператора системы распределения (облэнерго).
Напомним, сегодня, 20 ноября, российские войска снова атаковали украинскую энергетическую инфраструктуру, повредив подстанции "Укрэнерго".
Поэтому в части регионов вынужденно вводили экстренные обесточения - в частности, аварийные отключения применили в Полтавской и Харьковской областях.
Также из - за дефицита мощности в западных областях ввели жесткие ограничения - в отдельных регионах свет подавали всего на несколько часов в сутки.
Кроме того, в "Укрэнерго" ранее предупреждали, каковы были графики отключений на 20 ноября, когда объем ограничений составлял от 0,5 до 3 очередей.