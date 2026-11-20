В субботу, 21 ноября, в части областей Украины в течение всех суток будут действовать плановые графики отключения электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укрэнерго ".

Как отмечают энергетики, из-за последствий российских атак на энергосистему ограничения будут действовать для разных категорий потребителей.

Для бытовых и всех остальных потребителей - графики почасовых отключений объемом от 1,5 до 3 очередей. Для промышленности - графики ограничения мощности.

В "Укрэнерго" отмечают, что энергетики круглосуточно ремонтируют поврежденное оборудование и сети, чтобы как можно скорее вернуть стабильное электроснабжение в дома украинцев.

Узнать точное время отключения по своему адресу можно на официальных страницах вашего оператора системы распределения (облэнерго).