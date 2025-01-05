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В Запорожской области участились этнические конфликты между военными РФ, - АТЕШ

Воскресенье 05 января 2025 00:12
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В Запорожской области участились этнические конфликты между военными РФ, - АТЕШ Фото: в российских подразделениях на юге наблюдаются конфликты на этнической почве (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

На оккупированных территориях Запорожской области зафиксированы этнические конфликты между военнослужащими РФ. Главное противостояние происходит между россиянами и представителями кавказских народов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "АТЕШ".

Отмечается, что в 70-м мотострелковом полку РФ фиксируются регулярные случаи словесных оскорблений, основанных на национальной принадлежности, а также физические расправы.

"В полку есть множество антипутински настроенных солдат, которые противодействуют своему командованию. Эти военнослужащие организовывают диверсии в тылу, повреждая технику в местах дислокации подразделения", - сообщают партизаны.

Активность партизан на оккупированных территориях Украины

Командование захватчиков в Донецкой области приказало применять новую тактику. Теперь артиллеристы будут маскироваться под гражданских, а снаряды будут перевозить на гражданском транспорте.

Тем временем партизаны обнаружили замаскированный склад боеприпасов в оккупированном Крыму.

В оккупированных районах Херсонской области, россияне устроили масштабную порчу техники, чтобы не форсировать Днепр вблизи Херсона.

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