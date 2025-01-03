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Партизаны нашли замаскированный склад со снарядами РФ в Крыму (фото)

Крым, Пятница 03 января 2025 09:37
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Партизаны нашли замаскированный склад со снарядами РФ в Крыму (фото) Фото: партизаны нашли замаскированный склад со снарядами РФ в Крыму (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Оккупанты пытаются прятать склады боеприпасов в Крыму. Но партизаны их находят, несмотря на тщательную маскировку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "АТЕШ".

"Агент обнаружил склад боеприпасов возле н. п. Добрушино. Проводя разведку он раскрыл замаскированный склад боеприпасов, который находится на окраине населенного пункта", - говорится в сообщении.

Возле объекта, по данным партизан, зафиксировано перемещение техники и личного состава.

"Сам склад обнесен фортификационными сооружениями", - отмечают в "АТЕШ".

При этом, как говорят партизаны, несмотря на то, что склад пытались разместить в глуши и замаскировать, это не помогло.

Партизаны нашли замаскированный склад со снарядами РФ в Крыму (t.me/atesh_ua)

Маскировка важных объектов РФ

Российские войска захватили украинский полуостров в 2014 году. На данный момент в Крыму функционируют большое количество военных объектов, которые отвечают за снабжение российской группировки войск не только в Крыму, но и на фронте в Украине. Так, в начале декабря партизаны обнаружили место дислокации армии РФ на базе отдыха в Крыму.

Отметим, что маскировка важных объектов уже стала обычной практикой для российских захватчиков. Напомним, в сентябре партизаны провели разведку базы РФ в селе Ялынское Донецкой области. Несмотря на тщательную маскировку оккупантов, ее все же удалось выявить.

Добавим, что чем ближе к линии фронта, тем больше замаскированных объектов насчитывается у россиян. Несмотря на такие меры предосторожности, партизаны продолжают их выявлять.

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