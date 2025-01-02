Россияне, вероятно, ломают технику, чтобы не форсировать Днепр под Херсоном, - "АТЕШ"
Россияне на оккупированной части Херсонской области жалуются на увеличение сломанной техники. Вероятно, там происходит саботаж.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на партизанское движение "АТЕШ".
По данным "АТЕШ", во временно оккупированном Лазурном российские оккупанты жалуются на резкое увеличение количества поломок техники, которая прибывает на ремонтную базу. В частности, речь идет о плавсредствах - лодках и гидроскутерах.
Россияне подозревают, что это связано с умышленным саботажем со стороны самих российских военнослужащих.
"Российские военные все чаще выбирают саботаж как способ выживания. Многие из них сознательно ломают двигатели лодок, следуя инструкциям, опубликованным движением "АТЕШ", - пишут партизаны.
Это приводит к тому, что лодки часто возвращаются на ремонт, а это, в свою очередь, срывает планы российской армии по использованию этих плавсредств для форсирования Днепра.
"Мы продолжаем помогать российским военнослужащим, предоставляя советы и инструкции, как избежать бессмысленных жертв и сохранить свои жизни в этой войне", - пишет "АТЕШ".
Ситуация в Херсонской области
Ранее мы писали о том, что российские оккупанты несут тяжелые потери во время штурмов правого берега Херсонской области. Однако их попытки прорваться на правобережье не прекращаются.
В частности, российское командование бросает оккупантов на штурмы на левобережье Херсонской области, но отказывается забирать их тела.
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