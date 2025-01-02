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Россияне, вероятно, ломают технику, чтобы не форсировать Днепр под Херсоном, - "АТЕШ"

Четверг 02 января 2025 20:18
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Россияне, вероятно, ломают технику, чтобы не форсировать Днепр под Херсоном, - "АТЕШ" Иллюстративное фото: россияне, вероятно, ломают технику, чтобы не форсировать Днепр под Херсоном (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Россияне на оккупированной части Херсонской области жалуются на увеличение сломанной техники. Вероятно, там происходит саботаж.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на партизанское движение "АТЕШ".

По данным "АТЕШ", во временно оккупированном Лазурном российские оккупанты жалуются на резкое увеличение количества поломок техники, которая прибывает на ремонтную базу. В частности, речь идет о плавсредствах - лодках и гидроскутерах.

Россияне подозревают, что это связано с умышленным саботажем со стороны самих российских военнослужащих.

"Российские военные все чаще выбирают саботаж как способ выживания. Многие из них сознательно ломают двигатели лодок, следуя инструкциям, опубликованным движением "АТЕШ", - пишут партизаны.

Это приводит к тому, что лодки часто возвращаются на ремонт, а это, в свою очередь, срывает планы российской армии по использованию этих плавсредств для форсирования Днепра.

"Мы продолжаем помогать российским военнослужащим, предоставляя советы и инструкции, как избежать бессмысленных жертв и сохранить свои жизни в этой войне", - пишет "АТЕШ".

Ситуация в Херсонской области

Ранее мы писали о том, что российские оккупанты несут тяжелые потери во время штурмов правого берега Херсонской области. Однако их попытки прорваться на правобережье не прекращаются.

В частности, российское командование бросает оккупантов на штурмы на левобережье Херсонской области, но отказывается забирать их тела.

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