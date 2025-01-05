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У Запорізькій області почастішали етнічні конфлікти між військовими РФ, - АТЕШ

Неділя 05 січня 2025 00:12
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У Запорізькій області почастішали етнічні конфлікти між військовими РФ, - АТЕШ Фото: у російських підрозділах на півдні спостерігаються конфлікти на етнічному ґрунті (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

На окупованих територіях Запорізької області зафіксовані етнічні конфлікти між військовослужбовцями РФ. Головне протистояння відбувається між росіянами та представниками кавказьких народів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "АТЕШ".

Зазначається, що у 70-му мотострілецькому полку РФ фіксуються регулярні випадки словесних образ, заснованих на національній приналежності, а також фізичні розправи.

"У полку є безліч антипутінськи налаштованих солдатів, які протидіють своєму командуванню. Ці військовослужбовці організовують диверсії в тилу, пошкоджуючи техніку в місцях дислокації підрозділу", - повідомляють партизани.

Активність партизан на окупованих територіях України

Командування загарбників у Донецькій області наказало застосовувати нову тактику. Тепер артилеристи будуть маскуватися під цивільних, а снаряди будуть перевозити на цивільному транспорті.

Тим часом партизани виявили замаскований склад боєприпасів в окупованому Криму.

В окупованих районах Херсонської області, росіяни влаштували масштабне псування техніки, щоб не форсувати Дніпро біля Херсону.

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