На Запорожской АЭС прошла очередная ротация миссии МАГАТЭ

Ситуация на Запорожской АЭС

Напомним, российские террористы захватили Запорожскую АЭС еще в начале полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.

К тому же, захватчики превратили ЗАЭС в военный объект, разместив там солдат и технику, а также заменировали территорию станции.

Кроме того, украинская разведка зафиксировала использование захватчиками дронов-камикадзе над ядерными реакторами ЗАЭС.

В конце июня в результате обстрела и пожара возле ЗАЭС была разрушена станция внешнего радиационного мониторинга.

А 26 июля стало известно, что эксперты МАГАТЭ на Запорожской АЭС фиксировали взрывы и стрельбу в районе станции.

Как рассказал министр энергетики Украины Герман Галущенко, для перезапуска всех шести энергоблоков ЗАЭС после возвращения ее под контроль Украины понадобятся годы.

Недавно Генассамблея ООН приняла инициированную Украиной резолюцию по безопасности и защите ядерных объектов, в частности, Запорожской АЭС. Президент Украины Владимир Зеленский назвал это еще одним важным шагом к возобновлению уважения к Уставу ООН и международному праву.

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