Возле ЗАЭС разрушена станция радиационного мониторинга: повлияет ли это на безопасность

На этой неделе из-за обстрела и пожара была разрушена станция наружного радиационного мониторинга. Она располагается вблизи ЗАЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

"ЗАЭС сообщила группе экспертов МАГАТЭ на месте, что связь с этой станцией мониторинга, расположенной примерно в 16 километрах юго-западнее АЭС, потеряна в понедельник днем (24 июня, - ред). Из-за ситуации с безопасностью команда не смогла получить доступ к месту, чтобы подтвердить повреждение" , - констатируют в МАГАТЭ.

С начала 2022 года несколько станций радиационного мониторинга в 30-километровой зоне вокруг ЗАЭС не работали в разные периоды времени из-за повреждений, полученных из-за обстрелов.

"Четыре станции, более четверти от общего количества 14 до войны, пока недоступны", - добавили в агентстве.

Важность станции мониторинга

Функционирование внешнего оборудования радиационного мониторинга является важной частью ядерной безопасности по всему миру.

"Эти системы важны для непрерывного мониторинга уровней радиации и, в случае чрезвычайной ситуации, для быстрой оценки текущего и потенциального радиологического воздействия и того, какие защитные меры могут потребоваться", - добавили в МАГАТЭ.

Повлияет ли это на безопасность ЗАЭС

Как отмечает Гросси, потеря одной станции радиационного мониторинга не оказывает прямого влияния на безопасность на ЗАЭС.

"Но она является частью непрерывной эрозии ряда мер безопасности во время войны, остающейся источником глубокого беспокойства", - добавил он.