ГА ООН приняла резолюцию по ядерной безопасности и ЗАЭС. Зеленский сделал заявление

Генеральная Ассамблея ООН приняла инициированную Украиной резолюция по безопасности и защите ядерных объектов, в частности, Запорожской АЭС. Президент Украины Владимир Зеленский назвал это еще одним важных шагов к восстановлению уважения к Уставу ООН и международному праву.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter (X) главы украинского государства.

Речь идет о резолюции "Безопасность и защита ядерных объектов Украины, включая Запорожскую АЭС".

Как отметил Зеленский, в документе повторяется "необходимость демилитаризации и деоккупации" ЗАЭС в свете невыполнения Россией резолюций руководящих органов МАГАТЭ.

"Это голосование базируется на обсуждениях и решениях, принятых на первом Саммите мира, где ключевым вопросом был первый пункт Формулы мира "Радиационная и ядерная безопасность"", – написал президент.

Глава государства выразил благодарность всем партнерам за помощь "в восстановлении безопасности на всех территориях, разрушенных российской агрессией".

"Работая вместе, мы можем защитить фундаментальные нормы международного права и общие ценности", - добавил Зеленский.

Ситуация на оккупированной ЗАЭС

Напомним, российские оккупанты захватили Запорожскую АЭС в начале вторжения в Украину в 2022 году. Они превратили станцию в военный объект, разместив там солдат и технику, а также заменяли территорию.

Ранее сообщалось, что украинская разведка зафиксировала использование дронов-камикадзе над ядерными реакторами Запорожской АЭС. Недавно оккупанты заявили об очередной "атаке дронов" на ЗАЭС, обвиняя в этом Украину.

Добавим, что станция неоднократно переживала блекауты, и в "Энергоатоме" предупреждают, что окончание топлива в генераторах Запорожской АЭС может привести к катастрофе, подобной Фукусиме.

Также сообщалось, что 11 июля постпред Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что Генассамблея ООН вынесет на рассмотрение подготовленный Украиной проект резолюции по ядерной безопасности. Его готовы поддержать еще десятки стран.