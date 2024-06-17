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На полный перезапуск ЗАЭС после деоккупации уйдут годы, - Галущенко

Понедельник 17 июня 2024 21:23
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На полный перезапуск ЗАЭС после деоккупации уйдут годы, - Галущенко Фото: министр энергетики Украины Герман Галущенко (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Для перезапуска всех шести энергоблоков Запорожской атомной электростанции после возвращения ее под контроль Украины понадобятся годы.

Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на онлайн-заседание комитета Верховной Рады по энергетике и жилищно-коммунальным услугам.

По его словам, ситуация на Запорожской АЭС за три года российской оккупации только усугубляется.

"Это касается, прежде всего, деградации оборудования, это будет большая проблема. Вторая проблема - в связи с подрывом Каховской дамбы есть вопрос, каким образом мы обеспечим воду на станции, если теоретически мы ее запустим. Третья - истек срок эксплуатации топлива", - рассказал Галущенко.

Министр отметил, что ЗАЭС в таком состоянии, что даже один энергоблок будет сложно запустить с технической точки зрения.

"Условно, если мы получим станцию, сколько времени нужно, чтобы ее привести в рабочее состояние и работать шестью блоками, оценить очень сложно. Но, по сегодняшним оценкам, это не месяцы. К сожалению, это годы", - добавил он.

Ситуация на Запорожской АЭС

Напомним, российские террористы захватили Запорожскую АЭС еще в начале полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.

К тому же, захватчики превратили ЗАЭС в военный объект, разместив там солдат и технику, а также заменяли территорию станции.

Кроме того, украинская разведка зафиксировала использование захватчиками дронов-камикадзе над ядерными реакторами ЗАЭС.

А недавно россияне заявили об очередной "атаке дронов" на ЗАЭС, чтобы попытаться обвинить в этом Украину.

Также отметим, что станция неоднократно переживала блекауты. Как сообщили в "Энергоатоме", если при отключении электроэнергии в генераторах Запорожской АЭС закончится топливо, то произойдет катастрофа, как в Фукусиме.

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Запорожская АЭС Минэнерго Герман Галущенко
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