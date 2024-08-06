На Запорізькій АЕС відбулася чергова ротація місії МАГАТЕ

Ситуація на Запорізькій АЕС

Нагадаємо, російські терористи захопили Запорізьку АЕС ще на початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році.

До того ж загарбники перетворили ЗАЕС на військовий об'єкт, розмістивши там солдатів та техніку, а також замінували територію станції.

Окрім того, українська розвідка зафіксувала використання загарбниками дронів-камікадзе над ядерними реакторами ЗАЕС.

Наприкінці червня внаслідок обстрілу та пожежі біля ЗАЕС було зруйновано станцію зовнішнього радіаційного моніторингу.

А 26 липня стало відомо, що експерти МАГАТЕ на Запорізькій АЕС фіксували вибухи та стрілянину в районі станції.

Як розповів міністр енергетики України Герман Галущенко, для перезапуску всіх шести енергоблоків ЗАЕС після повернення її під контроль України знадобляться роки.

Нещодавно Генасамблея ООН ухвалила ініційовану Україною резолюцію стосовно безпеки та захисту ядерних об'єктів, зокрема Запорізької АЕС. Президент України Володимир Зеленський назвав це ще одним важливим кроком до відновлення поваги до Статуту ООН та міжнародного права.

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