Запорожская АЭС снова обесточена: МАГАТЭ расследует причину

02:45 17.04.2026 Пт
МАГАТЭ расследует уже 14-ю потерю питания. Сколько времени станция была без света?
Запорожская АЭС снова обесточена: МАГАТЭ расследует причину Фото: гендиректор МАГАТО Рафаэль Гросси (Getty Images)

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) временно потеряла внешнее электроснабжение вечером 16 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение МАГАТЭ.

14-й случай

Как отметили в МАГАТЭ, это уже второй случай потери питания менее чем за неделю и 14-й - с начала полномасштабной войны. Причина отключения пока неизвестна, местная команда агентства проводит расследование и следит за ситуацией.

Внешнее питание удалось восстановить через 40 минут. В МАГАТЭ отметили, что этот инцидент "привлекает внимание к постоянно шаткой ситуации с ядерной безопасностью".

Предыдущее отключение

Последний раз ЗАЭС теряла внешнее питание 14 апреля. Тогда связь восстановили за полтора часа.

Россия уже давно пытается интегрировать Запорожскую АЭС в собственную энергосистему. Оккупационная администрация на станции пытается ввести там порядки, типичные для российских атомных электростанций.

Как сообщало РБК-Украина, еще в конце февраля Украина и Россия договорились о локальном перемирии, чтобыотремонтировать резервную линию электропередачи напряжением 330 кВ.

Секреты оружия Ким Чен Ына: эксперты разобрали ракеты КНДР, которыми бьет Россия
Секреты оружия Ким Чен Ына: эксперты разобрали ракеты КНДР, которыми бьет Россия
