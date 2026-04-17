Запорожская АЭС снова обесточена: МАГАТЭ расследует причину
Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) временно потеряла внешнее электроснабжение вечером 16 апреля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение МАГАТЭ.
14-й случай
Как отметили в МАГАТЭ, это уже второй случай потери питания менее чем за неделю и 14-й - с начала полномасштабной войны. Причина отключения пока неизвестна, местная команда агентства проводит расследование и следит за ситуацией.
Внешнее питание удалось восстановить через 40 минут. В МАГАТЭ отметили, что этот инцидент "привлекает внимание к постоянно шаткой ситуации с ядерной безопасностью".
Предыдущее отключение
Последний раз ЗАЭС теряла внешнее питание 14 апреля. Тогда связь восстановили за полтора часа.
Россия уже давно пытается интегрировать Запорожскую АЭС в собственную энергосистему. Оккупационная администрация на станции пытается ввести там порядки, типичные для российских атомных электростанций.
Как сообщало РБК-Украина, еще в конце февраля Украина и Россия договорились о локальном перемирии, чтобыотремонтировать резервную линию электропередачи напряжением 330 кВ.