МАГАТЭ срочно требует от россиян доступа в машинный зал ЗАЭС
МАГАТЭ сообщило об ударе дрона по турбинному корпусу Запорожской АЭС. По словам гендиректора агентства Рафаэля Гросси, в стене здания якобы образовалась брешь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МАГАТЭ.
Что известно на данный момент
МАГАТЭ сообщило: администрация ЗАЭС проинформировала агентство об ударе дрона по турбинному корпусу станции и проломе в стене здания. Миссия МАГАТЭ запросила доступ к поврежденному объекту, однако на момент публикации его еще не получила. Детали будут уточняться после осмотра на месте.
По словам Гросси, если информация подтвердится, это будет первая атака в пределах периметра станции с апреля 2024 года.
Реакция МАГАТЭ
Гендиректор Гросси выразил серьезное беспокойство. По его словам, подобный инцидент, если он действительно произошел, ставит под угрозу семь ключевых принципов ядерной безопасности в условиях конфликта и пять принципов защиты ЗАЭС. Один из них прямо предусматривает: никаких атак любого рода ни со стороны, ни против станции.
"Атаковать ядерные объекты - это все равно что играть с огнем", - заявил он.
Накануне МИД Украины вскрыл закономерность в действиях России - практически перед каждым заседанием Совета управляющих МАГАТЭ Москва запускает новую волну манипуляций вокруг станции. Цель неизменна: отвлечь внимание от незаконной оккупации. МИД также напомнил, что Россия годами блокирует доступ международных инспекторов к отдельным зонам ЗАЭС - в частности к западным частям турбинных залов.