МАГАТЭ срочно требует от россиян доступа в машинный зал ЗАЭС

МАГАТЭ сообщило об ударе дрона по турбинному корпусу Запорожской АЭС. По словам гендиректора агентства Рафаэля Гросси, в стене здания якобы образовалась брешь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МАГАТЭ.

Что известно на данный момент

МАГАТЭ сообщило: администрация ЗАЭС проинформировала агентство об ударе дрона по турбинному корпусу станции и проломе в стене здания. Миссия МАГАТЭ запросила доступ к поврежденному объекту, однако на момент публикации его еще не получила. Детали будут уточняться после осмотра на месте.

По словам Гросси, если информация подтвердится, это будет первая атака в пределах периметра станции с апреля 2024 года.

Реакция МАГАТЭ

Гендиректор Гросси выразил серьезное беспокойство. По его словам, подобный инцидент, если он действительно произошел, ставит под угрозу семь ключевых принципов ядерной безопасности в условиях конфликта и пять принципов защиты ЗАЭС. Один из них прямо предусматривает: никаких атак любого рода ни со стороны, ни против станции.

"Атаковать ядерные объекты - это все равно что играть с огнем", - заявил он.