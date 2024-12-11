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Удар по центру Запорожья: количество погибших возросло, под завалами еще есть люди

Среда 11 декабря 2024 10:30
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Удар по центру Запорожья: количество погибших возросло, под завалами еще есть люди Фото: последствия удара по Запорожью (t.me/ivan_fedorov_zp)
Автор: Сергей Пышкин

В Запорожье возросло количество погибших в результате вчерашнего вражеского удара по центру города. Под завалами еще есть люди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Запорожской областной военной администрации (ОВА) Ивана Федорова.

По состоянию на данный момент, как сообщает глава ОВА, известно о:

  • семи погибших;
  • 22 раненых.

Фото: последствия удара по Запорожью (t.me/ivan_fedorov_zp)

Согласно предварительным данным, в результате вражеских обстрелов были повреждены:

  • 20 жилых домов;
  • три нежилых дома.

"В ликвидации последствий вражеского удара задействовано более 160 человек и полсотни единиц техники", - пишет Федоров.

Удар по центру Запорожья

Вчера, 10 декабря, российские террористы нанесли ракетный удар по центру города. Позже Федоров рассказал, что враг попал по частной больнице, в результате чего здание медучреждения было уничтожено и также были повреждены здания, расположенные рядом.

На обстрел также отреагировал президент Владимир Зеленский. Он отметил, что каждая такая атака врага лишь доказывает необходимость усиления противовоздушной обороны (ПВО) Украины.

Ночью спасатели на месте удара из-под завалов деблокировали двух женщин, которые находились под обломками более семи часов.

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