Враг ударил по энергетической инфраструктуре Запорожья: отключены 25 тысяч абонентов

Запорожье, Суббота 30 августа 2025 11:27
Враг ударил по энергетической инфраструктуре Запорожья: отключены 25 тысяч абонентов
Автор: Карина Левицкая

Этой ночью оккупационные войска РФ атаковали Запорожье, повредив энергетическое оборудование. Из-за этого без электроснабжения остались около 25 тысяч абонентов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АО "Запорожьеоблэнерго" и начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова.

В результате вражеской атаки по городу повреждения получило оборудование АО "Запорожьеоблэнерго", что и привело к обесточиванию значительного количества потребителей в одном из районов областного центра.

Сейчас, по данным компании, продолжаются аварийно-восстановительные работы, чтобы как можно быстрее вернуть запорожцам электроснабжение.

"На сейчас 25 тысяч абонентов находятся без электроэнергии в результате вражеской атаки", - добавил Федоров.

По его словам, восстановительные работы уже начаты.

На местах работают пять аварийных бригад, которые обещают завершить все необходимые работы уже в течение сегодняшнего дня.

Атака на Украину

Этой ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали территории Украины. Для ночного обстрела россияне использовали беспилотники различных типов и несколько разновидностей ракет. Заметим, что в ВСУ рассказали о работе ПВО.

Стоит отметить, что в результате обстрелов в Киевской области ряд поездов испытал значительные задержки. Однако сотрудники УЗ уже устранили проблемы и восстановили курсирование поездов.

В общем массированные удары были зафиксированы в Киеве, Луцке, Запорожье, Днепре и еще восьми регионах страны.

Как пояснил президент Украины Владимир Зеленский, в последние дни стало понятно, что время, отведенное для подготовки встречи на уровне лидеров, Москва использовала для подготовки новых массированных ударов.

В Запорожье от обстрела пострадали частные дома, произошло возгорание.

Российские оккупанты также атаковали Черкассы и область: поврежден лицей, спасатели ликвидируют пожары, вызванные ударами противника.

Больше подробностей о ночной атаке на Украину, можно узнать в материале РБК-Украина.

Запорожье Война России против Украины Оккупанты Отключения света
