Враг ударил по энергетической инфраструктуре Запорожья: отключены 25 тысяч абонентов

Этой ночью оккупационные войска РФ атаковали Запорожье, повредив энергетическое оборудование. Из-за этого без электроснабжения остались около 25 тысяч абонентов.

В результате вражеской атаки по городу повреждения получило оборудование АО "Запорожьеоблэнерго", что и привело к обесточиванию значительного количества потребителей в одном из районов областного центра.

Сейчас, по данным компании, продолжаются аварийно-восстановительные работы, чтобы как можно быстрее вернуть запорожцам электроснабжение.

"На сейчас 25 тысяч абонентов находятся без электроэнергии в результате вражеской атаки", - добавил Федоров.

По его словам, восстановительные работы уже начаты.

На местах работают пять аварийных бригад, которые обещают завершить все необходимые работы уже в течение сегодняшнего дня.