Обстрел Запорожья: количество пострадавших возросло до 15 человек

Запорожье, Суббота 06 сентября 2025 23:57
Обстрел Запорожья: количество пострадавших возросло до 15 человек Фото: количество пострадавших в результате удара по Запорожью возросло (facebook.com_DSNSKHARKIV)
Автор: Валерий Савицкий

Возросло количество пострадавших из-за дроновую атаку на Запорожье. По последним данным, ранения получили 15 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова.

По его словам, 4 человека госпитализированы, еще 11 - лечатся амбулаторно. Каждому оказывается вся необходимая помощь.

Атака на Запорожье

Напомним, вечером 6 сентября около 19:20 российские захватчики массированно атаковали Запорожье дронами "Шахед".

В результате обстрела в городе были повреждены жилые дома и детский сад. Ранее сообщалось о четырех пострадавших в результате вражеской атаки.

Захватчики продолжают массированную атаку и уже запустили по Украине более 100 дронов.

