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В Запорожье прогремел взрыв на фоне ракетной атаки

Запорожье, Четверг 26 декабря 2024 23:08
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В Запорожье прогремел взрыв на фоне ракетной атаки Иллюстративное фото: в Запорожье прогремел взрыв (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Запорожье сегодня вечером, 26 декабря, прогремел взрыв. Перед этим фиксировалось движение вражеской ракеты в сторону города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова.

О взрыве в Запорожье чиновник заявил около одиннадцати часов вечера.

Отметим, что за несколько минут до этого в Воздушных силах ВСУ сделали объявление об угрозе применения российскими оккупантами баллистического вооружения с южного направления.

После этого военные проинформировали о фиксации ракеты, которая двигалась в направлении Запорожья.

В Запорожье прогремел взрыв на фоне ракетной атаки

После взрыва в областном центре глава ОВА заявил, что вражеская ракетная атака - продолжается.

"Не пренебрегайте правилами безопасности!" - говорится в заявлении руководителя администрации.

Обстрелы Запорожья

Отметим, город Запорожье, как и другие населенные пункты Украины недалеко от линии фронта, часто подвергается российским ударам. Оккупанты для обстрелов применяют управляемые авиабомбы, ракеты разных типов и беспилотники.

Так, например, 20 декабря российские захватчики атаковали Запорожье дронами. Тогда из-за обстрелов пострадали четыре человека. В городе после вражеской атаки начался пожар.

10 декабря российские террористы нанесли ракетный удар по центру Запорожья - враг попал по частной больнице, в результате чего здание медучреждения было уничтожено и также были повреждены рядом расположенные здания.

В городе продолжалась аварийно-спасательная операция. По последним данным, жертвами ракетной атаки стали 7 человек, были ранены 22 человека.

Перед этим, вечером 6 декабря российские оккупанты нанесли авиаудар по Запорожью, и в результате атаки начался пожар на СТО, были погибшие и пострадавшие. Из-за обстрела погибли 10 человек. Добавим, что в ОВА тогда показали фото и видео последствий российского авиаудара по Запорожью.

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Запорожье Взрыв Ракетная атака
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