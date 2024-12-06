РФ ударила по Запорожской области: есть погибшие и раненые, пылает СТО

Российская армия вечером пятницы, 6 декабря, нанесла удар по городу Запорожье. Уже известно о семи погибших и четырех раненых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Запорожской областной военной администрации (ОВА) И Ивана Федорова.

По данным Федорова, количество погибших в результате российского удара возросло до 7 человек.

Напомним, незадолго до этого сообщалось, что в Запорожской области прогремели взрывы. Воздушные силы предупреждали об угрозе удара управляемыми авиационными бомбами.

Впоследствии Федоров уточнил, что в результате удара еще два человека - погибли.

"В некоторых общинах проблемы с электроэнергией. Наряды скорой выехали на места поражений. Все экстренные службы работают", - сообщил он.

Кроме этого известно о пожаре на СТО.

По данным Федорова, в результате атаки врага на Запорожскую область четыре человека получили ранения. Известно, что среди раненых - двое детей.

Удар дронов РФ по Запорожью

Ранее мы писали о том, что в ночь на 25 ноября российские оккупанты запустили ударные беспилотники по Украине. Тогда стало известно, что в Запорожье и области прогремели взрывы, вероятно, из-за российских беспилотников.

Тогда руководитель ОВА рассказал, что из-за российской массированной атаки "Шахедами" по Запорожью был поврежден инфраструктурный объект.

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