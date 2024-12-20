Россияне ударили дронами по Запорожью: в ОВА показали последствия
Российские оккупанты сегодня, 20 декабря, вечером атаковали Запорожье дронами. В городе начался пожар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОВА Ивана Федорова в Telegram.
"В результате атаки дронов на Запорожье произошел пожар", - отметил Федоров.
По его словам, на место инцидента выехала бригада "скорой".
Фото: последствия российского удара по Запорожью (t.me/ivan_fedorov_zp)
Также он показал фото, последствий, на которых можно заметить выбитые окна у многоэтажки.
Обновлено 22:32
По словам Федорова, в результате атаки россиян 12-летний мальчик и женщина получили ранения. Взрывной волной выбило окна в девятиэтажке.
Удар по Запорожью
Напомним, 10 декабря российские оккупанты нанесли ракетный удар по центру Запорожья. В частности, была разрушена частная больница, а также близлежащие здания.
Было известно о большом количестве погибших и пострадавших.
Как отмечал президент Украины Владимир Зеленский, такая атака доказывает, что союзникам нужно передать больше противовоздушной обороны.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.