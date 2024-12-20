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Россияне ударили дронами по Запорожью: в ОВА показали последствия

Запорожье, Пятница 20 декабря 2024 22:00
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Россияне ударили дронами по Запорожью: в ОВА показали последствия Фото: россияне повредили многоэтажку в Запорожье (t.me/ivan_fedorov_zp)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты сегодня, 20 декабря, вечером атаковали Запорожье дронами. В городе начался пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОВА Ивана Федорова в Telegram.

"В результате атаки дронов на Запорожье произошел пожар", - отметил Федоров.

По его словам, на место инцидента выехала бригада "скорой".

Фото: последствия российского удара по Запорожью (t.me/ivan_fedorov_zp)

Также он показал фото, последствий, на которых можно заметить выбитые окна у многоэтажки.

Обновлено 22:32

По словам Федорова, в результате атаки россиян 12-летний мальчик и женщина получили ранения. Взрывной волной выбило окна в девятиэтажке.

Удар по Запорожью

Напомним, 10 декабря российские оккупанты нанесли ракетный удар по центру Запорожья. В частности, была разрушена частная больница, а также близлежащие здания.

Было известно о большом количестве погибших и пострадавших.

Как отмечал президент Украины Владимир Зеленский, такая атака доказывает, что союзникам нужно передать больше противовоздушной обороны.

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