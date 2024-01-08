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В Запорожье раздались звуки взрывов

Запорожье, Понедельник 08 января 2024 07:11
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В Запорожье раздались звуки взрывов Фото: в Запорожье раздались взрывы утром 8 января (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

В Запорожье раздались звуки взрывов сегодня утром, 8 января. В Украине объявлена масштабная воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

"В Запорожье слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении.

Руководитель Запорожской ОВА Юрий Малашко подтвердил взрывы в городе и заявил, что количество и последствия ракетных ударов по территории Запорожья и населенным пунктам области будут обнародованы после отбоя тревоги.

Ракетная атака по Украине утром 8 января

Стоит отметить, что по всей территории Украины объявлена масштабная воздушная тревога. Россияне атакуют наше государство ракетами.

Воздушные Силы ВСУ сообщали о пусках крылатых ракет и сверхзвуковых "Кинжалов".

Российские оккупационные войска атакуют наше государство ракетами. В воздухе было зафиксировано 11 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и 4 Миг-31К. В Днепре раздавались взрывы.

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