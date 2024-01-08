У Запоріжжі пролунали звуки вибухів сьогодні вранці, 8 січня. В Україні оголошена масштабна повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

"У Запоріжжі чутно звуки вибухів", - йдеться у повідомленні. Керівник Запорізької ОВА Юрій Малашко підтвердив вибухи в місті та заявив, що кількість та наслідки ракетних ударів по території Запоріжжя та населеним пунктам області буде оприлюднено після відбою тривоги. Ракетна атака по Україні вранці 8 січня Варто зазначити, що наразі по всій території України оголошена масштабна повітряна тривога. Росіяни атакують нашу державу ракетами. Повітряні Сили ЗСУ повідомляли про пуски крилатих ракет та надзвукових "Кинджалів". Російські окупаційні війська атакують нашу державу ракетами. У повітрі було зафіксовано 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС та 4 Міг-31К. У Дніпрі лунали вибухи.