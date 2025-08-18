RU

Встреча Трампа и Путина Доброполье Война в Украине

В Запорожье прогремели взрывы: под ударом инфраструктура, есть пострадавшие

Фото: в Запорожье прогремели взрывы на фоне угрозы баллистики (t.me/dsns_telegram)
Автор: Ірина Глухова

В Запорожской области утром 18 августа прогремели взрывы. В регионе объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистического удара россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОГА Ивана Федорова.

"ВНИМАНИЕ! Угроза ударов баллистическими ракетами по Запорожской области и другим областям Украины, где объявлена воздушная тревога", - отметил он.

По словам Федорова, в регионе прогремели взрывы, а впоследствии зафиксированы и повторные. Глава ОВА призвал жителей оставаться в безопасных местах до отбоя тревоги.

Официальная информация о последствиях ударов пока уточняется.

Карта воздушных тревог сейчас выглядит вот так:

Обновлено в 09.25

Как сообщил Федоров, россияне прицельно пытаются ударить по критической инфраструктуре города.

"Россияне нанесли удары по Запорожью. Прицельно пытаются ударить по критической инфраструктуре города", - проинформировал он.

Через несколько минут глава ОГА уточнил, что есть предварительные данные о пострадавших.
"Предварительно, есть пострадавшие. К медикам продолжают поступать сообщения. Призываю всех находиться в безопасных местах", - заявил он.

 

Обстрел Украины 18 августа

Утром 18 августа Харьков снова подвергся массированной атаке дронами-камикадзе "Шахед". Накануне вечером россияне уже били по городу баллистическими ракетами. Один из ударов пришелся на Индустриальный район: в жилых домах вспыхнул масштабный пожар.

Пламя охватило несколько этажей - со второго по четвертый в одном подъезде и последний этаж в другом. Уже известно, что погибли по меньшей мере 5 человек, а пострадали более 20 жителей.

По последним данным, пятеро жителей считаются пропавшими без вести.

Также сегодня ночью под атакой вражеских беспилотников находилась и Одесса. Ударные дроны атаковали город одновременно с нескольких сторон.

