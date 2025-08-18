ua en ru
РФ ударила "Шахедами" по Харькову: дрон попал в дом, горят подъезды, есть жертвы

Понедельник 18 августа 2025 05:38
РФ ударила "Шахедами" по Харькову: дрон попал в дом, горят подъезды, есть жертвы Фото: на месте событий уже работают спасатели (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В понедельник утром, 18 августа, россияне атаковали Харьков дронами. Один из "Шахедов" попал в дом из-за чего возник пожар, а также известно о пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра города Игоря Терехова.

Первые взрывы из-за атаки дронов были слышны примерно в 04:48. Впоследствии Терехов рассказал, что в Индустриальном районе города зафиксировано попадание "Шахедов". Один из ударов был по многоэтажке.

Через некоторое время стало известно, что в результате этого прилета возник пожар.

"В жилом доме, в который попал "шахед", пожар в двух подъездах. В одном горят этажи со второго по четвертый, в другом - пылает последний этаж", - говорится в сообщении.

Кроме того, Терехов добавил, что в результате обвалов перекрытий есть угроза, что под завалами могут находиться люди.

В то же время глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что сейчас в городе уже двое пострадавших.

"25-летний мужчина и 79-летняя женщина пострадали в результате "прилета" вражеского БпЛА по Индустриальному району города. Пострадавшим оказывается помощь. На месте удара работают подразделения ГСЧС", - написал он.

Обновлено в 05:50

Мэр Харькова уточнил, что в городе уже 15 пострадавших, среди них четверо детей. Возраст двух из этих детей 6 и 10 лет.

"На данный момент еще 6-летний мальчик, 17-летняя девушка и 16-летний парень нуждаются в помощи врачей... 6 человек медики пока госпитализировали", - уточнил Синегубов.

Также он сообщил, что по предварительным данным, один человек погиб.

Обновлено 06:35

Терехов сообщил, что из-под завалов деблокировали женщину. С ней работают врачи.

По состоянию на 06:24 в Харькове спасатели обнаружили тела трех погибших, среди них - однолетний ребенок. Еще 17 человек пострадали, среди них шестеро детей.

В 06:36 городской голова сообщил, что из-под завалов достали еще одного человека.

"К счастью, он жив. Сейчас с мужчиной работают врачи скорой помощи", - написал Терехов.

Удар по Харькову

Напомним, что поздно вечером, 17 августа, россияне тоже атаковали Харьков. Однако в тот раз по Индустриальному району прилетела баллистическая ракета.

Как уточнили во власти, удар был около домов. В результате прилета пострадали более 10 многоэтажных жилых домов. Взрывной волной выбито более 1000 окон. Кроме того, повреждены 5 припаркованных авто.

Известно, что в результате этой атаки пострадали 11 человек - все они получили острую реакцию на стрес.

